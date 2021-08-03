В США власти обеспокоены ростом числа заражений COVID-19 и летальных исходов, вызванных его последствиями

За последнюю неделю в США зафиксирован рост числа заражений коронавирусом и связанных с инфекцией смертей, что вызывает тревогу у американских властей.

"Мы по-прежнему обеспокоены продолжающимся ростом числа случаев, вызванных вариантом "Дельта", - сказал координатор Белого дома по реагированию на COVID-19 Джефф Зиентс журналистам в ходе телефонного брифинга.

Директор Центров США по контролю и профилактике заболеваний Рошель Валенски сообщила, что по состоянию на субботу прошлой недели в Соединенных Штатах ежедневно регистрировалось более 72 тыс. новых случаев заболевания COVID-19, что на 44% больше, чем за предыдущую неделю, и превышает пик лета 2020 года.

Она отметила, что за неделю число госпитализаций увеличилось на 41%, а число смертей возросло до 300 в день, рост - на 25%.

"Хотя мы отчаянно хотим покончить с пандемией, COVID-19 явно не сдается. Поэтому наша битва должна продлиться дольше", - сказала Валенский.

Зиентс обратил внимание, что большинство случаев заражения зафиксировано в районах с низким уровнем вакцинации против коронавируса, а также на юге страны - штатах Луизиана и Флорида, власти которых были вынуждены пойти на возвращение ранее отмененных мер по предотвращению распространения заболеваний.

В то же время в стране набирает темпы вакцинация населения от COVID-19. По словам Зиентса, за последние семь дней 3 млн американцам был сделан первый из необходимых двух уколов вакцин.

Тем не менее, сказал чиновник, "по-прежнему около 90 млн человек, имеющих право на вакцинацию, не вакцинированы, и нам нужно, чтобы они внесли свой вклад".

В США с начала пандемии коронавируса по состоянию на минувший понедельник выявлено 35 млн 122 тыс. 269 случаев COVID-19 и 613 тыс. 866 летальных исходов.