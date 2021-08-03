События

06:56 03.08.2021

За выходные в Кировоградской области сделали почти тысячу прививок от Covid-19

1 мин читать
За выходные в Кировоградской области сделали почти тысячу прививок от Covid-19

Почти 1 тыс прививок от коронавирусной инфекции Covid-19 сделаны препаратами Moderna, Pfizer и Coronavac в течение минувших выходных дней в Кировоградской области, сообщили в пресс-службе областной администрации в понедельник.

В областном центре Кропивницком, в частности, сделали 194 прививки вакцинами Moderna и Coronavac. В Александрии сделали 345 прививок, Светловодске – 76, в Знаменке – 67, в Голованевске – 51, в Бобринце – 12, в Малой Виске - 45, Новоукраинке - 12.

Всего в Кировоградской области с начала вакцинации сделано более 100 тысяч прививок от Covid-19.

Теги: #вакцинация #кировоградская #коронавирус
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

08:40 03.08.2021
За сутки в Украине от коронавируса привили более 125 тыс. человек - Минздрав

За сутки в Украине от коронавируса привили более 125 тыс. человек - Минздрав

08:14 03.08.2021
В Украине за сутки зафиксировано 827 новых случаев заболевания СOVID-19, выздоровели 533 человека, 26 летальных случаев – Минздрав

В Украине за сутки зафиксировано 827 новых случаев заболевания СOVID-19, выздоровели 533 человека, 26 летальных случаев – Минздрав

07:45 03.08.2021
Коронавирус выявлен еще у 18 человек, связанных с Олимпиадой в Токио

Коронавирус выявлен еще у 18 человек, связанных с Олимпиадой в Токио

07:14 03.08.2021
В США власти обеспокоены ростом числа заражений COVID-19 и летальных исходов, вызванных его последствиями

В США власти обеспокоены ростом числа заражений COVID-19 и летальных исходов, вызванных его последствиями

19:55 02.08.2021
В Германии решили начать прививать от коронавируса детей от 12 лет - СМИ

В Германии решили начать прививать от коронавируса детей от 12 лет - СМИ

19:00 02.08.2021
В столичном регионе Италии уже сутки не могут справиться с хакерской атакой, мешающей вакцинации

В столичном регионе Италии уже сутки не могут справиться с хакерской атакой, мешающей вакцинации

18:15 02.08.2021
Вакцинированные от COVID-19 жители Днепра смогут бесплатно пользоваться общественным транспортом и кинотеатрами

Вакцинированные от COVID-19 жители Днепра смогут бесплатно пользоваться общественным транспортом и кинотеатрами

13:05 02.08.2021
Глава Минздрава призвал популяризировать вакцинацию от COVID-19 во время мероприятий ко Дню независимости

Глава Минздрава призвал популяризировать вакцинацию от COVID-19 во время мероприятий ко Дню независимости

11:38 02.08.2021
Во Франции растет число больных COVID-19 в отделениях интенсивной терапии

Во Франции растет число больных COVID-19 в отделениях интенсивной терапии

09:42 02.08.2021
Украина вскоре будет вынуждена внедрять ограничения для невакцинированных граждан – Радуцкий

Украина вскоре будет вынуждена внедрять ограничения для невакцинированных граждан – Радуцкий

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Украине за сутки зафиксировано 827 новых случаев заболевания СOVID-19, выздоровели 533 человека, 26 летальных случаев – Минздрав

Российские наемники трижды нарушили режим тишины на Донбассе с начала суток

В Запорожье спасателями из-за пожара в многоэтажке были эвакуированы 100 человек

Рябошапка утверждает, что Зеленский уже дважды встречался с Чаусом – СМИ

ВАКС продолжит заседание по ходатайству НАБУ относительно меры пресечения Чаусу 4 августа

ПОСЛЕДНЕЕ

Рейтинг одобрения деятельности Байдена на посту президента США в июле снизился

Украинская легкоатлетка Бех-Романчук заняла 5-е место в прыжках в длину на Олимпиаде в Токио

Мэр Запорожья: Дал поручение срочно изыскать средства из резервного фонда и начать восстановительные работы пострадавшего от пожара дома

Российские наемники трижды нарушили режим тишины на Донбассе с начала суток

В Запорожье горела крыша многоквартирного дома на площади 450 кв. м, без пострадавших

В Германии с сентября будут предлагать третью дозы вакцины от COVID-19

Чиновницу Трускавецкого горсовета приговорили к лишению свободы за завладение 1,3 млн бюджетных средств

В Украине из 164,1 тыс. госслужащих 74% женщин

Жителю Харьковской области, вымогавшему у бывшей сожительницы $15 тыс. несуществующего долга, грозит до 7 лет тюрьмы

Зеленский подписал указ о присвоении государственных наград военным по случаю Дня Воздушных сил ВСУ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА