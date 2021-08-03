За выходные в Кировоградской области сделали почти тысячу прививок от Covid-19

Почти 1 тыс прививок от коронавирусной инфекции Covid-19 сделаны препаратами Moderna, Pfizer и Coronavac в течение минувших выходных дней в Кировоградской области, сообщили в пресс-службе областной администрации в понедельник.

В областном центре Кропивницком, в частности, сделали 194 прививки вакцинами Moderna и Coronavac. В Александрии сделали 345 прививок, Светловодске – 76, в Знаменке – 67, в Голованевске – 51, в Бобринце – 12, в Малой Виске - 45, Новоукраинке - 12.

Всего в Кировоградской области с начала вакцинации сделано более 100 тысяч прививок от Covid-19.