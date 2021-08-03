События

05:49 03.08.2021

В Германии с сентября будут предлагать третью дозы вакцины от COVID-19

1 мин читать
В Германии с сентября будут предлагать третью дозы вакцины от COVID-19

В Германии с сентября начнут предлагать пожилым людям и тем гражданам, которые находятся в группе риска, ввести третью дозы вакцины от коронавируса COVID-19, сообщило немецкое издание Sudwest Presse.

В понедельник министр здравоохранения германии Йенс Шпан провел встречу с региональными министрами здравоохранения, на которой было решено, что с 1 сентября пожилые люди и люди в группе риска смогут получить третью прививку Biontech/Pfizer или Moderna. Прививки будут делать независимо от того, какие вакцины были сделаны ранее.

Решение было принято с целью избежать четвертой волны коронавируса и защититься от новых штаммов заболевания, отмечает издание.

Ранее Biontech/Pfizer опубликовали сообщение, в котором говорилось, что "защитный эффект вакцины против инфекции и симптоматических заболеваний снижается через шесть месяцев после второй дозы вакцины", поэтому "третья доза потребуется в течение шести-двенадцати месяцев после полной вакцинации".

В июле решение вводить третью дозу вакцины людям старше 60-ти лет было принято и в Израиле.

За весь период пандемии в Германии было зарегистрировано более 3,77 млн случаев заболевания коронавирусом и более 91 тыс. смертей среди заразившихся.

Теги: #вакцины #кампания #германия
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:55 02.08.2021
В Германии решили начать прививать от коронавируса детей от 12 лет - СМИ

В Германии решили начать прививать от коронавируса детей от 12 лет - СМИ

22:20 01.08.2021
Порядка 600 человек задержали в Берлине в ходе акций против COVID-ограничений

Порядка 600 человек задержали в Берлине в ходе акций против COVID-ограничений

18:50 01.08.2021
В Берлине протестуют против коронавирусных ограничений

В Берлине протестуют против коронавирусных ограничений

03:08 01.08.2021
Лашет пригрозил России санкциями, если она не прекратит оказывать давление на Украину

Лашет пригрозил России санкциями, если она не прекратит оказывать давление на Украину

18:51 31.07.2021
Витренко: Германия должна исходить из принципа евросолидарности при рассмотрении заявки "Северного потока-2" на сертификацию

Витренко: Германия должна исходить из принципа евросолидарности при рассмотрении заявки "Северного потока-2" на сертификацию

16:42 31.07.2021
В Украину с начала кампании иммунизации против COVID-19 доставили почти 12 млн вакцин – Ляшко

В Украину с начала кампании иммунизации против COVID-19 доставили почти 12 млн вакцин – Ляшко

20:55 30.07.2021
Четыре человека ранены в результате стрельбы в Берлине

Четыре человека ранены в результате стрельбы в Берлине

17:47 29.07.2021
Число жертв взрыва на химическом предприятии в ФРГ выросло до пяти

Число жертв взрыва на химическом предприятии в ФРГ выросло до пяти

23:30 28.07.2021
Британия на этой неделе начинает передачу 9 млн доз вакцины в наиболее уязвимые от COVID-19 страны

Британия на этой неделе начинает передачу 9 млн доз вакцины в наиболее уязвимые от COVID-19 страны

10:14 28.07.2021
Германия готова к инициированным Украиной консультациям по "Северному потоку-2" - уполномоченный МИД ФРГ

Германия готова к инициированным Украиной консультациям по "Северному потоку-2" - уполномоченный МИД ФРГ

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Украине за сутки зафиксировано 827 новых случаев заболевания СOVID-19, выздоровели 533 человека, 26 летальных случаев – Минздрав

Российские наемники трижды нарушили режим тишины на Донбассе с начала суток

В Запорожье спасателями из-за пожара в многоэтажке были эвакуированы 100 человек

Рябошапка утверждает, что Зеленский уже дважды встречался с Чаусом – СМИ

ВАКС продолжит заседание по ходатайству НАБУ относительно меры пресечения Чаусу 4 августа

ПОСЛЕДНЕЕ

За сутки в Украине от коронавируса привили более 125 тыс. человек - Минздрав

Рейтинг одобрения деятельности Байдена на посту президента США в июле снизился

Украинская легкоатлетка Бех-Романчук заняла 5-е место в прыжках в длину на Олимпиаде в Токио

Мэр Запорожья: Дал поручение срочно изыскать средства из резервного фонда и начать восстановительные работы пострадавшего от пожара дома

В Украине за сутки зафиксировано 827 новых случаев заболевания СOVID-19, выздоровели 533 человека, 26 летальных случаев – Минздрав

Российские наемники трижды нарушили режим тишины на Донбассе с начала суток

Коронавирус выявлен еще у 18 человек, связанных с Олимпиадой в Токио

В Запорожье горела крыша многоквартирного дома на площади 450 кв. м, без пострадавших

В США власти обеспокоены ростом числа заражений COVID-19 и летальных исходов, вызванных его последствиями

За выходные в Кировоградской области сделали почти тысячу прививок от Covid-19

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА