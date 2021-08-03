Чиновницу Трускавецкого горсовета приговорили к лишению свободы за завладение 1,3 млн бюджетных средств

К семи годам лишения свободы приговорили начальницу отдела бухучета одного из управлений Трускавецкого городского совета Львовской области, завладевшую 1,3 млн грн бюджетных средств, сообщает отдел информационной политики Львовской областной прокуратуры.

"Установлено, что с 2017 по июнь 2020 года подсудимая при помощи персонального компьютера входила в автоматизированную систему интернет-банка и вносила туда ведомости по распределению выплат управления. В частности, она безосновательно вносила заведомо ложные данные относительно размера своего денежного обеспечения, подлежавшего выплате", - указано в сообщении.

В результате неправомерных действий чиновница завладела деньгами на сумму 1,3 млн грн.

Суд поддержал позицию гособвинения и признал обвиняемую виноватой, приговорив ее к 7 годам лишения свободы с конфискацией личного имущества, а также запретил на протяжении 3 лет занимать определенные должности, указано в сообщении прокуратуры Львовской области.