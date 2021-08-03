В Украине из 164,1 тыс. госслужащих 74% женщин

В Национальном агентстве по вопросам государственной службы (НАГС) сообщают, что в Украине 164,1 тыс. государственных служащих, из которых 74% являются женщинами, а 26% - мужчинами.

"Фактическое количество работающих государственных служащих по состоянию на 30 июня 2021 года составляет 164 136 человек. Что касается распределения государственных служащих по полу, то среди работающих 42 593 мужчин и 121 543 женщины", - говорится в отчете Госслужбы.

В документе отмечается, что среди фактического количества работающих госслужащих 8 760 человек (5,3%) - лица с инвалидностью, 110 мужчин находящихся в отпуске по уходу за ребенком. Кроме того, 616 госслужащих мобилизованы или находятся на военной службе по контракту.