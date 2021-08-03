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01:20 03.08.2021

В Запорожье спасателями из-за пожара в многоэтажке были эвакуированы 100 человек

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В Запорожье спасателями из-за пожара в многоэтажке были эвакуированы 100 человек

В Запорожье в результате пожара в многоэтажке в понедельник вечером спасателями было эвакуировано 100 человек, сообщили в пресс-службе полиции Запорожской области.

"Площадь пожара составляет около 450 кв м. Эвакуированы более 100 человек. Пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются в рамках открытого уголовного производства", – сказано в сообщении на странице ведомства в Фейсбук в ночь на вторник.

Отмечается, что полиция расследует обстоятельства пожара в многоэтажке.

 

Теги: #эвакуация #пожар #запорожье
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