В Запорожье спасателями из-за пожара в многоэтажке были эвакуированы 100 человек

В Запорожье в результате пожара в многоэтажке в понедельник вечером спасателями было эвакуировано 100 человек, сообщили в пресс-службе полиции Запорожской области.

"Площадь пожара составляет около 450 кв м. Эвакуированы более 100 человек. Пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются в рамках открытого уголовного производства", – сказано в сообщении на странице ведомства в Фейсбук в ночь на вторник.

Отмечается, что полиция расследует обстоятельства пожара в многоэтажке.