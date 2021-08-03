СБУ разоблачила переселенца из Крыма, который работал на "военный комиссариат РФ"

Служба безопасности Украины в Автономной Республике Крым объявила о подозрении мужчине, который помогал в проведении незаконных призывных кампаний среди граждан Украины в оккупированном РФ Крыму.

"Для этого злоумышленник привел транспортные средства собственного частного предприятия. Перевозил призывников из военных комиссариатов различных районов полуострова до сборного распределительного пункта "Республики Крым" и железнодорожного вокзала в Симферополе", - говорится в сообщении.

Гражданин зарегистрирован как переселенец на территории Херсонской области. Ему объявлено о подозрении при попытке въезда в Украину.

По данным следствия, на момент оккупации полуострова он был владельцем и руководителем частного предприятия в Сакском районе АР Крым, где занимался пассажирскими перевозками. После оккупации полуострова совершил перерегистрацию предприятия в соответствии с законодательством РФ и продолжил деятельность, в 2016-17 гг заключил с "военным комиссариатом Республики Крым" контракт, по которому предоставлял транспортные средства для перевозки призывников.

Ему сообщено о подозрении по ч.5 ст.27 ч.1 ст.438 Уголовного кодекса Украины за содействие незаконной деятельности "военного комиссариата Республики Крым" во время проведения незаконных призывных кампаний в Крыму.