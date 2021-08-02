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22:46 02.08.2021

Никаких частных визитов Чауса в госучреждения не было - Подоляк

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Никаких частных визитов Чауса в госучреждения не было - Подоляк

Экс-судья Днепровского райсуда Киева Николай Чаус в частном порядке не посещал ни Банковую ни какое другое государственное учреждение, обратные заявления являются ложью, заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"К сожалению, у нас есть определенная традиция. Допустим, субъект Р., которого в свое время отстранили от должности за профнепригодность, периодически напоминает о себе каким-то абсолютно лживым "инсайдом". Со ссылкой на не менее анонимные "источники". После этого уже легендированую ложь начинают в промышленных масштабах крутить на каналах или Порошенко. или (еще до вчера) Медведчука. Мотивы всех сторон очевидны: соврать; отвлечь внимание от своих косяков и так далее. А официально же должны сказать следующее: никаких частных визитов господина Чауса, разумеется, не было ни на Банковую, ни куда в иной государственный институт. То есть это сознательная ложь", – сказал Подоляк в комментарии, переданном агентству "Интерфакс-Украина" в понедельник.

Он отметил, что "на самом деле, во всем, что касается ситуации с экс-судьей Чаусом, важно только одно - безусловное и скорейшее установление всех истинных обстоятельств его многочисленных криминальных приключений. Это невозможно обеспечить политически или аппаратно. Это возможно только в правовом поле и только прозрачно", – уверен советник главы ОП.

Подоляк добавил, что на сегодня "действительно имеем уникальную ситуацию, когда возник очевидный конфликт подследственности, потому что НАБУ имеет конкретные доказательства по 2016 году, а СБУ, к примеру, должно активно процессуально реагировать на эпизоды сегодняшние - исчезновение, возвращение, угрозы жизни и так далее".

"Поэтому, какими бы ни были споры о подследственности между правоохранительными органами, сколько бы ни было новых уголовных производств, где фигурирует Чаус как подозреваемый, как свидетель или как потерпевший, со всем этим могут и должны разобраться прокуратура, НАБУ, СБУ и соответствующие судебные инстанции. Именно в таком формате.

Советник главы ОП подчеркнул, что "ни президент, ни Офис президента, ни правительство, ни парламент точно не являются субъектами или модераторами этой истории и даже гипотетически не могут на нее влиять, поскольку вообще ничего не могут добавить в процессуальном плане".

Ранее сообщалось, что бывший генпрокурор Руслан Рябошапка заявил, что судья Чаус встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским до того, как он был взят под охрану СБУ.

Экс-судью Днепровского райсуда Киева Чауса 9 августа 2016 года в Украине поймали на взятке в $150 тыс. По данным местной прессы, он обещал вынесение "нужное решения" в деле о торговле наркотиками. Полученные деньги судья закапывал на своём огороде в литровых банках. Арестовать Чауса сразу не смогли - не было разрешения Верховной Рады. Пока получали разрешение, судья бежал из страны.

Чаус прилетел в Кишинев на частном самолёте с указанием службам аэропорта не досматривать борт. Он въехал в Молдову нелегально, а в конце 2016 г. сдался полиции. СМИ писали, что ему удалось избежать ареста и экстрадиции благодаря покровительству со стороны тогдашнего президента Украины Петра Порошенко и молдавского олигарха Владимира Плахотнюка.

В Молдове Чаус подал заявление о предоставлении ему политического убежища. Президент отклонил его прошение, после чего адвокаты Чауса пытались оспорить решение в судах. Разбирательство продолжалось более двух лет. В середине марта 2021 г. Коллегия гражданских, коммерческих и административных споров Высшей судебной палаты отказала Чаусу в предоставлении политического убежища в Молдове.

Решение является окончательным и обжалованию не подлежит. В Украине ему грозит лишение свободы до 12 лет.

Чаус был похищен неизвестными 3 апреля в центре Кишинева. Его место нахождения было неизвестно. Однако он несколько раз выступал в интернет с видеообращениями к своей супруге. Чаус заявил, что его "никто не похищал, и находится в безопасности".

30 июля стало известно, что Чауса нашли в селе Мазуровка в Винницкой области.

Сотрудники Национальной полиции по прибытии пытались задержать Чауса, однако сотрудники СБУ "отбили" экс-судью у полицейских и увезли в неизвестном направлении.

Национальное антикоррупционное бюро Украины идентифицировало автомобили, которыми работники СБУ перевозили Чауса, и пыталось остановить их, однако спецслужба игнорировала запрос НАБУ. Чаус был доставлен в Центральное управление СБУ на ул.Владимирской в Киеве.

Позже пресс-центр СБУ сообщил, что Чаус сам обратился к сотрудникам СБУ с заявлением о похищении и лишении свободы. Адвокат экс-судьи сообщил, что Чаус не задержан Службой безопасности Украины, а находится под защитой ведомства.

Теги: #госучреждения #чаус #визиты
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