Зеленский подписал закон о совершенствовании механизмов вывода банков с рынка и удовлетворения требований кредиторов

Президент Владимир Зеленский подписал закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования механизмов вывода банков с рынка и удовлетворения требований кредиторов этих банков (1588-ІХ), который Верховная Рада приняла 30 июня, сообщает пресс-служба президента.

"Документ будет способствовать сохранению активов банка и предотвращению потери его имущества, позволит удовлетворить требования как можно большего количества кредиторов финучреждения, которое выводится с рынка, и уменьшит затраты государства на неплатежеспособные банки", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что согласно закону, Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) может инициировать производства (в частности в иностранных и международных судах) о взыскании ущерба, причиненного банку вследствие: 1) национализации или экспроприации имущества банка; 2) реквизиции, разрушения, вреда или обесценивания имущества банка из-за военных действий, вооруженных конфликтов и общественных беспорядков.

"Кроме того, документ определяет правовые основания для возмещения убытков лицом, причинившим ущерб банку и кредиторам, а также лицом, которое в результате таких действий получило имущественную выгоду. В частности, предусматривается возможность добровольного возмещения такого вреда (убытков)", - подчеркивают в Офисе президента.

Там добавляют, что закон также уточняет процедуры вывода неплатежеспособного банка с рынка, ликвидации банков, полномочия ФГВФЛ и т.д.

Закон вступает в силу на следующий день после опубликования.