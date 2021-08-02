События

20:55 02.08.2021

Зеленский подписал закон о совершенствовании механизмов вывода банков с рынка и удовлетворения требований кредиторов

1 мин читать
Зеленский подписал закон о совершенствовании механизмов вывода банков с рынка и удовлетворения требований кредиторов

Президент Владимир Зеленский подписал закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования механизмов вывода банков с рынка и удовлетворения требований кредиторов этих банков (1588-ІХ), который Верховная Рада приняла 30 июня, сообщает пресс-служба президента.

"Документ будет способствовать сохранению активов банка и предотвращению потери его имущества, позволит удовлетворить требования как можно большего количества кредиторов финучреждения, которое выводится с рынка, и уменьшит затраты государства на неплатежеспособные банки", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что согласно закону, Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) может инициировать производства (в частности в иностранных и международных судах) о взыскании ущерба, причиненного банку вследствие: 1) национализации или экспроприации имущества банка; 2) реквизиции, разрушения, вреда или обесценивания имущества банка из-за военных действий, вооруженных конфликтов и общественных беспорядков.

"Кроме того, документ определяет правовые основания для возмещения убытков лицом, причинившим ущерб банку и кредиторам, а также лицом, которое в результате таких действий получило имущественную выгоду. В частности, предусматривается возможность добровольного возмещения такого вреда (убытков)", - подчеркивают в Офисе президента.

Там добавляют, что закон также уточняет процедуры вывода неплатежеспособного банка с рынка, ликвидации банков, полномочия ФГВФЛ и т.д.

Закон вступает в силу на следующий день после опубликования.

Теги: #президент #банки #закон
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

20:42 02.08.2021
Украинские банки в I полугодии нарастили прибыль на 26% - НБУ

Украинские банки в I полугодии нарастили прибыль на 26% - НБУ

20:26 02.08.2021
Зеленский подписал закон о введении админответственности за нарушения в сфере габаритно-весового контроля

Зеленский подписал закон о введении админответственности за нарушения в сфере габаритно-весового контроля

19:45 02.08.2021
Рябошапка утверждает, что Зеленский уже дважды встречался с Чаусом – СМИ

Рябошапка утверждает, что Зеленский уже дважды встречался с Чаусом – СМИ

19:38 02.08.2021
Зеленский подписал закон о совершенствовании организации корпоративного управления в банках

Зеленский подписал закон о совершенствовании организации корпоративного управления в банках

10:02 31.07.2021
Закон об основах национального сопротивления опубликован в "Голосе Украины"

Закон об основах национального сопротивления опубликован в "Голосе Украины"

16:59 30.07.2021
Зеленский ждет от правительства изменений в закон о национальном сопротивлении

Зеленский ждет от правительства изменений в закон о национальном сопротивлении

20:01 29.07.2021
Все проблемы, которые обсуждаются на заседаниях Конгресса местных и региональных властей, должны обязательно решаться – Зеленский

Все проблемы, которые обсуждаются на заседаниях Конгресса местных и региональных властей, должны обязательно решаться – Зеленский

16:58 29.07.2021
Зеленский подписал закон, регулирующий вопросы замены жилья для лиц с инвалидностью

Зеленский подписал закон, регулирующий вопросы замены жилья для лиц с инвалидностью

16:57 29.07.2021
Зеленский подписал закон об усилении ответственности за домашнее насилие и насилие по половому признаку

Зеленский подписал закон об усилении ответственности за домашнее насилие и насилие по половому признаку

15:42 29.07.2021
Зеленский подписал закон, который будет способствовать развитию института старост в Украине

Зеленский подписал закон, который будет способствовать развитию института старост в Украине

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Рябошапка утверждает, что Зеленский уже дважды встречался с Чаусом – СМИ

ВАКС продолжит заседание по ходатайству НАБУ относительно меры пресечения Чаусу 4 августа

Украинцы смогут увидеть оригинал Конституции Пилипа Орлика в Софийском соборе с 16 августа - Зеленский

Суд разрешил заочное расследование в отношении Януковича по делу о расстрелах на Майдане

"Укрзализныця" сообщает о задержке ряда поездов

ПОСЛЕДНЕЕ

Выручка туристического сектора Турции во II кв. увеличилась на 22,5%, из иностранцев больше всего приехало граждан Украины

Главы МИД Эстонии и Литвы обсудили возможные санкции против Беларуси из-за мигрантов

В ДТП в Анталье попали туристы из Самары, четверо погибли - туроператор

Космический корабль Starliner компании Boeing вывезен на стартовую площадку накануне запуска

Украинские правоохранители передали в суд дело главаря одной из группировок т.н. "ДНР" Безлера

В Германии решили начать прививать от коронавируса детей от 12 лет - СМИ

Байден не поедет на юбилей экс-президента США Обамы

В Грузии интеграцию в ЕС поддерживают 83% граждан, в НАТО - 77%

В столичном регионе Италии уже сутки не могут справиться с хакерской атакой, мешающей вакцинации

В Киеве исчез глава "Белорусского дома в Украине" Виталий Шишов – активисты

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА