События

20:37 02.08.2021

В ДТП в Анталье попали туристы из Самары, четверо погибли - туроператор

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В ДТП в Анталье попали туристы из Самары, четверо погибли - туроператор

Число погибших в ДТП с автобусом в Анталье увеличилось на одного человека, пока неясно, является ли он гражданином России, сообщили порталу "Интерфакс-Туризм" в понедельник в компании "Интурист".

"По последней информации, в результате ДТП погибли четыре человека, а не три, как сообщалось вначале. Мы пока не знаем, является ли четвертый погибший гражданином России", - сообщили в пресс-службе туроператора.

В компании также заявили, что все расходы по лечению и (при необходимости) репатриации находятся в сфере ответственности страховой компании "РЕСО-Гарантия", где были застрахованы все туристы.

В понедельник в районе курорта Манавгат в турецкой провинции Анталья попал в ДТП автобус, перевозивший в аэропорт 22 российских туристов, среди них девять детей. Туристы должны были вылетать рейсом ZF 6394 в Самару в 21.50. В результате четыре человека погибли ( детей среди них нет), пятеро находятся в больницах в тяжелом состоянии. По предварительной информации, автобус врезался в ограждение на боковой развязке, выехал на встречную полосу и перевернулся.

Теги: #турция #погибшие #анталья #дтп
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