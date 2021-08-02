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20:30 02.08.2021

Космический корабль Starliner компании Boeing вывезен на стартовую площадку накануне запуска

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Космический корабль Starliner компании Boeing вывезен на стартовую площадку накануне запуска

Перспективный пилотируемый космический корабль Starliner компании Boeing в понедельник вывезен на стартовую площадку накануне предстоящего второго испытательного полета к Международной космической станции (МКС), сообщило NASA.

"Корабль CST-100 Starliner вывезен на 41-ю стартовую площадку для подготовки к запуску в рамках его второй тестовой орбитальной миссии", - сообщило американское космическое агентство.

Запуск будет осуществлен с помощью тяжелой ракеты-носителя Atlas 5 компании United Launch Alliance (ULA) в 13:20 по времени Восточного побережья США с 41-го стартового комплекса на космодроме на мысе Канаверал во Флориде. Стыковка с МКС должна состояться 4 августа.

На борту перспективного пилотируемого корабля в кресле командира будет находиться облаченный в скафандр манекен по прозвищу "Ракетчица Рози" (Rosie the Rocketeer). Корабль доставит для экипажа МКС 181 кг продовольствия, научного оборудования и материалов. После завершения полета в составе станции он вернет на Землю 250 кг груза, в том числе результаты научных экспериментов, проведённых на МКС. Спускаемая капсула должна будет приземлиться на парашютах в пустыне в штате Нью-Мексико.

Продолжительность полета корабля составит около недели.

Первоначально запуск планировался 30 июля, но, по утверждению NASA, он был перенесен из-за инцидента с российским модулем "Наука" при стыковке к МКС 29 июля. На пристыковавшемся к МКС модуле "Наука" произошло нештатное включение двигателей, из-за чего станция развернулась на 45 градусов. Для компенсации импульса пришлось задействовать двигатели модуля "Звезда" и грузового корабля "Прогресс". Наземным специалистам удалось вернуть контроль над станцией, экипаж и оборудование не пострадали.

Вместе с тем, по сообщению ULA, 30 июля из-за неблагоприятных погодных условий в районе космодрома на мысе Канаверал ракета-носитель Atlas 5 с кораблем CST-100 Starliner были увезены со стартовой площадки в закрытый цех вертикальной сборки.

Корабль CST-100 Starliner корпорации Boeing разрабатывается для будущих полетов американских астронавтов на орбиту.

В ходе первого тестового полета корабля, который был проведен 20 декабря 2019 года, из-за технических проблем ему не удалось состыковаться с МКС.

Теги: #сша #подготовка #корабль #nasa
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