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20:26 02.08.2021

Зеленский подписал закон о введении админответственности за нарушения в сфере габаритно-весового контроля

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Зеленский подписал закон о введении админответственности за нарушения в сфере габаритно-весового контроля

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно отдельных вопросов осуществления габаритно-весового контроля (1582-ІХ), который Верховная Рада приняла 29 июня, сообщает пресс-служба президента в понедельник.

"Документ нацелен на недопущение разрушения автомобильных дорог, улучшение состояния безопасности дорожного движения, уменьшение количества ДТП и сохранения жизни и здоровья людей", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что, в частности, закон вводит административную ответственность за правонарушения в сфере безопасности на автомобильном транспорте, зафиксированные с помощью средств фото- и киносъемки, видеозаписи, среди прочего, в автоматическом режиме.

"Также документ вводит штрафы для водителей транспортных средств за невыполнение требований об остановке от представителей Государственной службы по безопасности на транспорте (Укртрансбезпека), внесение недостоверных сведений о массе или габаритах груза к товарно-транспортной накладной или иного документа и тому подобное", - подчеркивают в Офисе президента.

Теги: #президент #закон #весовой_контроль
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