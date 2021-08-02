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20:16 02.08.2021

Украинские правоохранители передали в суд дело главаря одной из группировок т.н. "ДНР" Безлера

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Украинские правоохранители передали в суд дело главаря одной из группировок т.н. "ДНР" Безлера

Сотрудники Службы безопасности Украины завершили досудебное расследование в отношении гражданина Российской Федерации, главаря одного из незаконных вооруженных формирований т.н. "ДНР" Игоря Безлера (кличка "Бес"), сообщает пресс-служба СБУ в понедельник.

"В суд направлено обвинительное заключение по факту организации и совершения жестокого обращения с гражданским населением, соединенного с умышленным убийством. По данным следователей и контрразведчиков СБУ, в июне 2014 года в городе Горловка, Донецкой области, злоумышленник возглавил группировку боевиков", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что вместе со своими сообщниками Безлер организовал и руководил похищением и пытками местного предпринимателя. После этого злоумышленник совершил умышленное убийство потерпевшего.

"Кроме того, в июля 2014 года он организовал похищение рядового одного из батальонов патрульной службы милиции особого назначения. По приказу главаря группировки боевики пытали и убили незаконно задержанного мужчину", - подчеркивают в СБУ.

Там уточняют, что действия обвиняемого квалифицированы по ч. 3 ст. 27 ч. 1 ст. 438 (организация жестокого обращения с лицом из числа гражданского населения и управления его совершением, совершенное по предварительному сговору), ч. 2 ст. 438 (жестокое обращение с лицом из числа гражданского населения, сопряженное с умышленным убийством), ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 438 (организация жестокого обращения с лицом из числа гражданского населения, соединенного с умышленным убийством, и управление его совершением, совершенное по предварительному сговору) Уголовного кодекса Украины.

"Согласно Женевской Конвенции о защите гражданского населения во время войны от 12 августа 1949 года, Дополнительного протокола к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года, касающийся защиты жертв международных вооруженных конфликтов от 8 июня 1977, эти действия являются серьезными нарушениями международного гуманитарного права", - сообщают в спецслужбе.

В СБУ добавляют, что за совершение инкриминируемых обвиняемому особо тяжких преступлений против мира, безопасности человечества и международного правопорядка предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 12 лет, а также от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

 

Теги: #безлер #суд #донбасс
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