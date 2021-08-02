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19:55 02.08.2021

В Германии решили начать прививать от коронавируса детей от 12 лет - СМИ

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В Германии решили начать прививать от коронавируса детей от 12 лет - СМИ

В Германии решили начать прививать от коронавируса детей от 12 лет, сообщил в понедельник телеканал Welt.

Решение принято единогласно на конференции региональных министров здравоохранения в согласовании с главой минздрава ФРГ Йенсом Шпаном.

Теперь гражданам от 12 до 17 лет будут предлагать прививки в специальных центрах или у врачей по месту жительства, среди этой группы граждан до сих пор полную вакцинацию получили около 10%.

По словам Шпана, которого цитирует телеканал, каждый желающий в этой возрастной группе может получить прививку уже этим летом.

Теги: #дети #вакцинация #германия
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