В столичном регионе Италии уже сутки не могут справиться с хакерской атакой, мешающей вакцинации

Электронная система записи граждан на вакцинацию от COVID-19 в столичной итальянской области Лацио, пострадавшая от хакерской атаки, в понедельник все еще не работает, сообщает телеканал TGcom24.

Атака состоялась в воскресенье. Власти начали расследование по поводу того, кто за ней стоит. "Согласно первым полученным следователями данным, атака была проведена из-за рубежа", - отмечает телеканал.

При этом специалисты пока не определили, из какой именно страны действовали хакеры. Им удалось проникнуть в систему компании, отвечающей за записи на вакцинацию, и зашифровать содержавшиеся там данные.

"В настоящее время мы защищаем наше общество от этих кибератак, которые вполне можно считать террористическими. Область Лацио подверглась нападению преступников. Это - самое серьезное подобного рода происшествие за всю историю Италии", - сказал в понедельник губернатор этой области Никола Дзингаретти.

"Кибератаки еще продолжаются. Ситуация - очень серьезная", - добавил он. Дзингаретти пояснил, что хакеры не просили выкупа в обмен на прекращение атаки. "В любом случае, мы не будем вести переговоры с теми, кто нас атакует. Власти проводят расследование" - предупредил он.