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18:44 02.08.2021

Российские наемники на Донбассе обстреляли позиции украинской армии из гранатометов и пулеметов

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Российские наемники на Донбассе обстреляли позиции украинской армии из гранатометов и пулеметов

Российские наемники три раза нарушили режим прекращения огня в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе с начала суток 2 августа, сообщает пресс-центр штаба ООС в понедельник.

" Вблизи населенного пункта Опытное оккупанты открыли огонь из минометов 82-го калибра. Неподалеку от Причепиловки противник вел огонь из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов. Кроме того, на Луганщине зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения", - говорится в сообщении, обнародованном на странице штаба ООС в фейсбуке.

Уточняется, что боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных Сил Украины нет. В ответ на обстрелы российских наемников бойцы ВСУ открывали огонь.

"Обо всех фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ", - подчеркивают в штабе ООС.

 

Теги: #оос #ситуация
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