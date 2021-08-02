В стиле "техно": "Эпицентр" открыл ТЦ в Полтаве в обновленном формате

Сеть "Эпицентр" открыла в Полтаве торговый центр в обновленном формате в темно-графитовой цветовой гамме и открытыми витринами, сообщила пресс-служба ритейлера.

Благодаря изменениям ТЦ выглядит более стильно и современно, а покупателям открывается панорама торгового зала еще с улицы. Изменения произошли и внутри ТЦ - полностью обновлено освещение и торговое оборудование, введен единый "графитовый" стиль, улучшена выкладка товара и реализована удобная навигация.

Торговый центр Эпицентр на Киевском шоссе, 41 в Полтаве в свое время был одним из первых региональных ТЦ компании. Он открыл двери для посетителей еще в октябре 2006 года. Теперь компания открыла ТЦ после проведения масштабной реновации и расширения.

Для реализации этого проекта Эпицентр приобрел расположенный рядом земельный участок. Это позволило достроить дополнительные торговые помещения и увеличить общую площадь ТЦ почти на 70% - до 43 500 кв. м.

Расширение торгового комплекса позволило увеличить ассортимент товаров в 180 тыс. артикулов, а также представить новые инновационные концепты торговли в формате shop in shop. Среди них Центр техники «ЦЕ ТЕ», магазин детских товаров E.Pic, спортивный супермаркет Intersport, косметический бутик MonCheri, зоомагазин Lapki, масштабная Галерея Деко, Центр мебели и другие.

Еще несколько shop in shop открылись в обновленных и улучшенных форматах. Среди них Дом Воды, Садовый Центр, All4Rest и Sleep-студия. В частности, Садовый центр получил новый фирменный стиль, улучшенную навигацию и удобную для клиентов выкладку товара. Как отмечали сами покупатели в день открытия, благодаря этому в Садовом центре стало комфортнее и удобнее делать покупки.

"Часто посещала Эпицентр раньше. Сейчас он сильно изменился, стал более просторным. Очень рада, что теперь можно приехать в Эпицентр и купить все необходимое в одном месте: от школьной ярмарки до крупного ремонта, а также продукты", - прокомментировала обновление торгового центра полтавчанка Марина.

После обновления в торговом центре открылась Аптека 100+ и большой продуктовый магазин Food Market площадью более 2 тыс. кв. м с собственным производством и фуд-кортом. Изюминкой фуд-корта стало оформление в стиле "Полтавской битвы" - одного из самых известных исторических событий, связанных с городом.

Для удобства автомобилистов была вдвое расширена парковочная зона, теперь здесь 637 машиномест. В ТЦ работает крупнейший в сети Drive In Market площадью 5,7 тыс. кв. м, на который можно заехать на авто и погрузить товар. По сравнению с другими подобными объектами сети, в Drive In Market в Полтаве было улучшено навигацию и оборудованы специальные «островки» для загрузки товара, которые позволяют избежать пробок.

Как сообщили в пресс-службе, официальное открытие торгового центра, которое проходило два дня (31 июля и 1 августа), посетило более 30 тыс. человек. Чаще всего посетители обновленного ТЦ покупали товары в Food Market, также много покупок было сделано и в отделах Декор, Сад Огород и Галерее Деко. При этом наиболее дорогостоящие закупки полтавчане делали в Центре техники «ЦЕ ТЕ», Центре мебели и отделе "Напольные покрытия".