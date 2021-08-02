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18:00 02.08.2021

СБУ нейтрализовала группировку, причастную к преступлениям на идеологической почве, которую контролировал нардеп

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СБУ нейтрализовала группировку, причастную к преступлениям на идеологической почве, которую контролировал нардеп

Служба безопасности Украины нейтрализовала "силовой центр" пророссийского общественного объединения, которое контролировал народный депутат Украины.

"СБУ предотвратила попытки расшатывания общественно-политической ситуации в восточных регионах Украины. Во время спецоперации в Харькове, Северодонецке и Лисичанске блокирована деятельность группировки, причастной к совершению тяжких преступлений на идеологическом почве. Злоумышленники действовали под прикрытием общественного объединения, которое подконтрольно одному из народных депутатов Украины", - говорится в сообщении СБУ.

В сообщении отмечается, что по данным предварительного расследования, группировка специализировалась на совершении преступлений и провокационных действиях, направленных на расшатывание ситуации в стране.

"Установлено, что в марте этого года лидер группы совместно с ее активными участниками нанес ножом тяжкие телесные повреждения идеологическом оппоненту. По замыслу "кураторов", действия злоумышленников должны были привести к применению соответствующих мер и спровоцировать обострение политической обстановки и массовые нарушения общественного порядка", - информируют в украинской спецслужбе.

В ходе процессуальных действий по месту жительства злоумышленников и офисном помещении общественного объединения правоохранители обнаружили холодное оружие, инструкцию по подготовке участников группировки к радикальным действиям относительно идеологических оппонентов, крупную партию каннабиса и оборудование для его выращивания.

"Следователи органов безопасности сообщили лидеру группировки о подозрении в совершении преступления. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей", - подчеркивается в сообщении.

В настоящее время, по информации СБУ, продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности других лиц, причастных к противоправной деятельности.

Как стало известно агентству "Интерфакс-Украина" их информированных источников, контролировал деятельность группировки народный депутат Илья Кива (фракция "Оппозиционная платформа - За жизнь").

Теги: #нардеп #сбу #группировка
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