Офис генпрокурора предпринимает меры для эффективной коммуникации органов досудебного расследования по делу Чауса

Офис генерального прокурора предпринимает меры для обеспечения эффективной коммуникации органов досудебного расследования по делу бывшего судьи Николая Чауса, решения по изменению подследственности уголовных дел не принимались, заявляют в Офисе генпрокурора.

Как рассказали агентству "Интерфакс-Украина" в понедельник в Офисе генпрокурора, НАБУ с 2016 года расследует уголовное производство по факту вымогательства и получения неправомерной выгоды в особо крупном размере судьей Днепровского районного суда г.. Киева (ч.4 ст. 368 УК Украины), в котором Чаус является подозреваемым и в отношении него суд в 2017 году заочно избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

В то же время, как пояснили в ведомстве, Главное следственное управление СБУ осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве по факту похищения бывшего судьи во время его пребывания за границей, а также незаконной переправки его через государственную границу Украины (ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 332 УК Украины).

"30 июля 2021 года бывший судья признан потерпевшим и допрошен в указанном уголовном производстве", - добавили в Офисе генпрокурора.

В ведомстве отметили, что по заявлению потерпевшего следователи ГСУ СБУ приняли решение о применении в отношении Чауса меры безопасности, направленные на защиту его жизни и здоровья от противоправных посягательств со стороны неустановленных лиц.

"Различные процессуальные статусы этого лица (Чауса – ИФ) в уголовных процессах не являются взаимоисключающими и не могут влиять на ход расследования этих производств. Офис генерального прокурора принимает меры для обеспечения эффективной коммуникации органов досудебного расследования для реализации неуклонного выполнения всех решений следователей и судов, направленных на всестороннее полное и беспристрастное исследование обстоятельств обоих уголовных производств", - заявили в Офисе генпрокурора.

При этом в ведомстве добавили, что Офис генпрокурора не принимал решений по изменению подследственности ни в одном из упомянутых производств, соответствующие ходатайства в Офис генпрокурора пока не поступали.