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17:21 02.08.2021

Украинская делегация в ТКГ не считает возможной очную встречу в Минске, пока действуют карантинные ограничения из-за COVID-19 – Арестович

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Украинская делегация в ТКГ не считает возможной очную встречу в Минске, пока действуют карантинные ограничения из-за COVID-19 – Арестович

Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе не считает возможной организацию очной встречи в Минске до тех пор, пока действуют карантинные ограничения из-за COVID-19, сообщил спикер Украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович.

"В настоящее время карантинные ограничения из-за COVID-19 украинская сторона воспринимает всерьез и не считает возможной организацию очной встречи", - заявил Арестович в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

"Тем не менее, мы услышали позицию российской стороны. Мы ее обсудим на уровне главы делегации, на уровне МИДа и примем соответствующее решение до момента следующего заседания ТКГ – это 26 августа. Еще есть целый месяц. Мы своевременно уведомим наших партнеров", - добавил он.

Он также отметил, что "российская сторона выдает желаемое за действительное, говорят о том, что ОБСЕ выступает "за" проведение очной встречи в Минске".

"ОБСЕ никогда не выносит однозначных суждений, пока нет гарантированной и однозначной позиции всех трех сторон переговоров ТКГ. Они выдают желаемое за действительное", - подчеркнул Арестович.

Ранее глава российской делегации в ТКГ Борис Грызлов заявил о том, что для очередного заседания контактной группы по Донбассу, запланированного на 26 августа, есть все возможности проведения в очном формате.

Он также напомнил, что "все реальные результаты переговоров между Киевом и Донбассом были достигнуты именно в прямом диалоге при личном общении", а также возложил ответственность за конструктивное продолжение переговоров на Киев".

Весной представители Украинской делегации в ТКГ уже заявляли о том, что откажутся от поездок на переговоры в Беларусь из-за эпидемиологической обстановки, а также из-за "враждебной риторики" Беларуси в отношении Украины по причине нахождения первой под влиянием России.

Теги: #ткг #арестович
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