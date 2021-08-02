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17:14 02.08.2021

"Укрзализныця" в июле восстановила 70% пассажиропотока в дальнем сообщении от уровня 2019 г.

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"Укрзализныця" в июле восстановила 70% пассажиропотока в дальнем сообщении от уровня 2019 г.

АО "Укрзализныця" (УЗ) за июль перевезла около 3,2 млн пассажиров в дальнем сообщении, что составляет 70% от докарантинного уровня (последние недели месяца - на уровне 72-73%).

Как сообщила пресс-служба компании в понедельник, по результатам первого полугодия восстановлено 49% от пассажиропотока 2019 года (перевезено 9,5 млн пассажиров). В июне этот показатель достиг 63,4% (1,4 млн пассажиров).

Отмечается, что по состоянию на июль УЗ восстановила 77% от пикового количества поездов по сравнению с 2019 годом: в настоящее время курсируют 100 поездов (по сравнению с 129 в 2019 году и 68 - в 2020-м).

Теги: #пассажиропоток #укрзализныця
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