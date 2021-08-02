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16:39 02.08.2021

Кулеба призвал определить четкую "дорожную карту" вступления Украины в НАТО и ЕС

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Кулеба призвал определить четкую "дорожную карту" вступления Украины в НАТО и ЕС

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал США и их европейских союзников институционально закрепить место Украины в западном мире принятием "дорожной карты" вступления Украины в НАТО и Европейском Союзе.

"После 1991 года общая история определенное время еще объединяла страны, появившиеся на руинах Союза. Однако в последующие десятилетия они двигались крайне разными траекториями, а общий опыт терял важность. Западным странам пора избавиться от взгляда на регион как просто "постсоветское пространство", - написал Кулеба в статье для издания Foreign Affairs, перевод которой был опубликован на сайте МИД Украины в понедельник.

"Что США и их союзники должны изменить в своей политике, чтобы она соответствовала новым реалиям? В случае Украины речь идет, прежде всего, об институциализации места нашего государства в западном мире. Время США и европейским союзникам, в конце концов, определить четкую "дорожную карту" вступления Украины в НАТО и ЕС", - добавил он.

Министр отметил, что США и их западные партнеры имеют возможность разработать амбициозную стратегию относительно региона, предусматривающую особую политику с учетом обстоятельств отдельных стран и блоков.

"В случае Украины и Грузии главным приоритетом должно быть продвижение на пути вступления наших стран в НАТО. Как сам Альянс отметил в итоговой декларации саммита 2008 года в Бухаресте и подтвердил на саммите в Брюсселе в этом году, этот день неизбежно наступит", - подчеркнул министр.

По его словам, кроме взаимодействия по безопасности, Украина и Грузия также преданны дальнейшей экономической и политической интеграции с Европой. Он напомнил, что вместе со своим коллегой из Молдовы, министры иностранных дел Украины и Грузии учредили в этом году в Киеве "Ассоциированное трио", которое декларирует цель приобретения членства трех стран в Европейском Союзе.

"Углубление взаимодействия с этой группой стран предоставляет Европе возможность укрепить свое глобальное влияние, расширить пространство своих демократических ценностей и накачать дополнительные экономические мышцы. Это также способствует администрации Джозефа Байдена в воплощении его цели поддержать трансатлантическое единство и укрепить восточную границу демократической Европы", - добавил Кулеба.

Глава МИД Украины указал, что Украина уже достигла значительного прогресса в реформах, хотя требуются дальнейшие внутренние трансформации. Речь идет, прежде всего, об искоренении коррупции, добавил он.

"Мы реалистично смотрим на то, сколько еще нужно сделать для преодоления коррупции в судебной системе, секторе обороны и безопасности и других институциях. Но сильная политическая воля для движения вперед есть: это видно из последних смелых шагов, предпринятых, несмотря на яростное сопротивление коррупционных сил", - подчеркнул Кулеба.

 

 

Теги: #ес #кулеба #нато
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