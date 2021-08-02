"Укрзализныця" начала активные работы по электрификации участка Ковель - Изов - Госграница

АО "Укрзализныця" (УЗ) перешло к активной фазе реализации проекта президентской программы "Большое строительство" - электрификации участка Ковель - Изов - Госграница.

Как сообщила пресс-служба УЗ со ссылкой на и. о. главы правления компании Ивана Юрика в понедельник, соответствующее разрешение на начало основных работ "Укрзализныця" получила от Государственное архитектурно-строительной инспеции Украины.

"Участок Ковель - Изов - Госграница важен для развития железнодорожных перевозок в направлении стран Европейского Союза. Электрификация этого маршрута заложит прочный камень в фундамент увеличение европейского транзитного грузопотока и развитие экономики нашего государства", - цитирует пресс-служба Юрика.

В компании отмечают, что благодаря реализации данного проекта, УЗ сможет существенно увеличить вес грузовых поездов на участке, повысить его пропускную способность и сократить сроки доставки грузов. Кроме того, введение электротяги на этом участке также позволит высвободить 10 магистральных тепловозов, существенно уменьшит выбросы продуктов сгорания в атмосферу (около 12 тыс. тонн/год) и на 136,4 млн грн в год уменьшить эксплуатационные расходы.

Комплекс работ по электрификации направления Ковель - Изов - Госграница железнодорожники начали с установки опор контактной сети на станции Устилуг, модернизации рельсовых цепей, прокладки кабельных сетей на станции Люблинец-Волынский.

Отмечается, что первая очередь работ предусматривает реконструкцию контактной сети, оборудование стрелочных переводов системами электрообогрева, модернизацию освещения станционных горловин и железнодорожных переездов, прокладку кабельных сетей СЦБ и связи, реконструкцию устройств переездной сигнализации, оповещения и технологической связи, монтаж светофоров, панелей питания, защитного заземления, замену батарейных шкафов и пр.