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15:00 02.08.2021

Дорожники на Закарпатье завершили ремонт на участке трассы М-06 Киев-Чоп

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Дорожники на Закарпатье завершили ремонт на участке трассы М-06 Киев-Чоп

В Закарпатской области дорожники завершили ремонт на участке трассы М-06 Киев-Чоп, которую восстанавливают в рамках президентской программе "Большое строительство", сообщил заместитель главы Закарпатской областной государственной администрации Иштван Петрушка.

"Сегодня работы на одном из участков М-06 завершены - обустроено кольцевое движение вблизи с. Кинчеш", - написал он на своей странице в Facebook в понедельник.

Замглавы Закарпатской ОГА отметил, что благодаря обновлению дорога к Ужгороду стала более безопасной и комфортной, а транспортное кольцо упростит движение для водителей и пешеходов.

Трасса международного значения Киев-Чоп проходит по территории пяти областей, ее протяженность на Закарпатье - 134 км.

Дорогу М-06 Киев-Чоп в Закарпатской области обновляют впервые за 20 лет.

Ранее заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщал, до конца 2021 года будет построено и отремонтировано 6,5 тыс. км дорог.

 

Теги: #большое_строительство #закарпатская_область
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