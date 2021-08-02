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15:09 02.08.2021

ВАКС продолжит заседание по ходатайству НАБУ относительно меры пресечения Чаусу 4 августа

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ВАКС продолжит заседание по ходатайству НАБУ относительно меры пресечения Чаусу 4 августа

Ходатайство Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) об избрании меры пресечения экс-судье Днепровского районного суда Киева Николаю Чаусу поступило в Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) 1 августа.

Об этом сообщается на сайте ВАКС, при этом фамилия судьи не указывается, однако из должности чиновника и подследственности следует, что речь идет о Николае Чаусе, который в настоящее время находится под защитой Службы безопасности Украины.

"Рассмотрение указанного ходатайства было начато 1 августа 2021, однако, в связи с отсутствием подозреваемого, судебное заседание было отложено на 4 августа 2021 в 14:00", - сообщается на сайте ВАКС.

Как сообщалось, Чауса поймали на взятке в $150 тыс 9 августа 2016 года. По данным местной прессы, он обещал вынесение "нужное решения" в деле о торговле наркотиками. Полученные деньги судья закапывал на своём огороде в литровых банках. Арестовать Чауса сразу не смогли - не было разрешения Верховной Рады. Пока получали разрешение, судья бежал из страны. Чаус прилетел в Кишинев на частном самолёте с указанием службам аэропорта не досматривать борт и въехал в Молдову нелегально, а в конце 2016 года сдался полиции. СМИ писали, что ему удалось избежать ареста и экстрадиции благодаря покровительству со стороны тогдашнего президента Украины Петра Порошенко и молдавского олигарха Владимира Плахотнюка.

В Молдове Чаус подал заявление о предоставлении ему политического убежища. Президент отклонил его прошение, после чего адвокаты Чауса пытались оспорить решение в судах. Разбирательство продолжалось более двух лет. В середине марта 2021 г. Коллегия гражданских, коммерческих и административных споров Высшей судебной палаты отказала Чаусу в предоставлении политического убежища в Молдове, решение было окончательным и обжалованию не подлежало.

После этого 3 апреля Чаус был похищен неизвестными в центре Кишинева. Его место нахождения было неизвестно, но он несколько раз выступал с видеообращениями к своей супруге в Интернете, в которых заявлял, что его никто не похищал и он находится в безопасности.

30 июля стало известно, что Чауса нашли в селе Мазуровка в Винницкой области. Сотрудники Национальной полиции по прибытии пытались задержать Чауса, однако сотрудники СБУ "отбили" экс-судью у полицейских и увезли в неизвестном направлении. Национальное антикоррупционное бюро Украины идентифицировало автомобили, которыми работники СБУ перевозили Чауса, и пыталось остановить их, однако спецслужба игнорировала запрос НАБУ. Чаус был доставлен в Центральное управление СБУ на ул.Владимирской в Киеве.

Позже пресс-центр СБУ сообщил, что Чаус сам обратился к сотрудникам СБУ с заявлением о похищении и лишении свободы. Адвокат экс-судьи сообщил, что Чаус не задержан Службой безопасности Украины, а находится под защитой ведомства.

Теги: #набу #чаус #вакс
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