Работа пункта пропуска "Лужанка – Бурегшурань" на украинско-венгерской границе возобновлена

На международном пункте пропуска "Лужанка – Бурегшурань", что на украино-венгерской границе, возобновлены пропускные операции, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

"Пограничники Мукачевского отряда привлекли дополнительный персонал для обеспечения осуществления пропускных операций и развернули автоматизированный подвижный комплекс Гарт-1 П. В настоящее время перед пунктом пропуска на выезд из Украины прибыли около 60 автомобилей и несколько десятков человек, которые направляются в пешем порядке. Их пропуск пока осуществляется в штатном режиме", - указывается в сообщении в соцсети Facebook.

Как сообщалось, ранее пропускные операции на пункте "Лужанка – Бурегшурань" были прекращены в связи с отсутствием электроснабжения после урагана.