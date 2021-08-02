События

13:46 02.08.2021

Падение дерева на людей во львовском парке могла вызвать молния – чиновница горсовета

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Падение дерева на людей во львовском парке могла вызвать молния – чиновница горсовета

Причиной падения дерева в Стрыйском парке во Львове, которое привело к гибели двоих людей, мог стать удар молнии, предполагает начальница управления экологии Львовского горсовета Александра Сладкова.

"Дерево развалилось на высоте 7-10 метров и повреждений ствола, указывающих на дефекты, нет. Почему дерево разлетелось – сможет сказать следствие. Единственное, что я могу сказать: у дерева рядом с этим очень специфические повреждения, оно фактически разлетелось на щепки. По моему мнению, его повредила молния. Существует высокая вероятность, что молния ударила в этот участок парка, в соседнее дерево, и это могло привести к падению деревьев вокруг", - сказала Сладкова.

По ее словам, в других участках Стрыйского парка она почти не обнаружила упавших деревьев.

В то же время, начальник Академии Сухопутных войск Петр Ткачук на своей странице в Фейсбуке сообщил, что погибший в результате несчастного случая в парке был курсантом академии, его звали Андрей Свояк.

Как сообщалось, поздно вечером в воскресенье во время грозы в Стрыйском парке Львова дерево упало на 20-летнего юношу и 18-летнюю девушку. От полученных травм они скончались на месте инцидента. Полиция ведет расследование.

Теги: #львов #жертвы #дерево
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