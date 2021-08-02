События

13:39 02.08.2021

Сотрудники ГФС провели обыски в "Киевзеленстрое"

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Сотрудники ГУ Государственной фискальной службы в Киеве в рамках досудебного расследования разоблачили группу компаний в уклонении от уплаты налогов, сообщает пресс-служба ГФС в соцсети Facebook.

"Должностные лица нескольких обществ по предварительному сговору с должностными лицами Киевского коммунального объединения зеленого строительства и эксплуатации зеленых насаждений "Киевзеленстроя", (КО "Киевзеленстрой") в период 2019-2020 гг. путем заключения мнимых сделок с "фиктивными" СХД уклонились от уплаты НДС на сумму более 30 млн грн", - рассказал глава ГФС Вадим Мельник, которого цитирует пресс-служба.

Всего, по его словам, за период 2019-2020 гг. указанные предприятия по заказу КО "Киевзеленстрой" провели работы по строительству и реконструкции парков отдыха в Киеве на сумму более 220 млн грн.

По результатам обысков в офисных помещениях КО "Киевзеленстрой" и других обществ были обнаружены и изъяты первичные финансово-хозяйственные документы по ремонту и реконструкции парков, тендерная документация и т.п.

Досудебное расследование продолжается.

 

Теги: #обыски #киевзеленстрой #гфс
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