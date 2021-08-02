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13:38 02.08.2021

Адвокат Чауса ходатайствует о смене подследственности дела в связи с конфликтом интересов в НАБУ

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Адвокат Чауса ходатайствует о смене подследственности дела в связи с конфликтом интересов в НАБУ

Защита адвоката бывшего судьи Днепровского райсуда Киева Николая Чауса подготовила ходатайство об изменении подследственности дела в отношении своего подзащитного в связи с конфликтом интересов, сообщил адвокат Чауса Ростислав Кравец.

"Исходя из тех публикаций, которые есть в СМИ, лицо, которое пыталось Николаю Чаусу вручить взятку,.. неоднократно это пыталось (делать – ИФ), и в дальнейшем было назначено на довольно высокую должность в НАБУ. Поэтому… я считаю, что это дело должен рассматривать любой другой правоохранительный орган, не только СБУ, и вы увидите, я выложу это ходатайство… о том, что мы просим Офис генерального прокурора изменить подследственность именно связи вот таким конфликтом интересов у НАБУ и непосредственно моего подзащитного", - сказал Кравец в своем видеоблоге на YouTube в понедельник.

По его словам, сейчас у Чауса сейчас два статуса: "первый статус это он подозреваемый в деле НАБУ, второй – это он потерпевший в деле его похищения".

Адвокат рассказал, что пообщался с Чаусом в присутствии сотрудника СБУ, при этом никаких тайн он ему не сообщил и основную информацию Чаус сообщил спецслужбе ранее.

"На сегодняшний момент он не является задержанным. Есть специальный закон о защите лиц, которые проходят в уголовных производствах… Я считаю, что ему действительно необходима помощь – вот то, что я услышал – и объективно… СБУ взяла его под защиту, а не оставила его в той ситуации, в которой он в общем-то находился", - рассказал Кравец.

При этом он отметил, что не знает, "кто и почему угрожает Чаусу". "Я задавал Николаю Алексеевичу Чаусу вопрос: Сс чем связан такой интерес к Вам со всех сторон? Ответа я не получил. Объективно я не понял, какой владеет Чаус информацией, которая могла бы повредить вообще в принципе кому-то", - добавил адвокат.

Кравец также отметил, что Чаус нуждается в профессиональной медицинской помощи и ему она сейчас предоставляется.

"Каким образом он попал в Украину, мы это с ним обсуждали. На мой взгляд, это целый детективный сериал и сценарий этого сериала в дальнейшем можно будет просто продавать реально Голливуду за большие деньги, потому что придумать такое невозможно. Поэтому я и обратился к руководству государства, не только к президенту, с просьбой все-таки решить этот вопрос совместно. Мы видим, что правоохранительные органы по отдельности этот вопрос решить не могут", - сказал защитник экс-судьи.

На вопрос об ответственности пятого и действующего, шестого президентов Украины в деле Чауса, Кравец сказал: "Я считаю, что это выходит за рамки этих уголовных дел".

 

Теги: #адвокат #чаус #кравец
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