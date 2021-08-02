События

13:34 02.08.2021

"Укрзализныця" совместно с Минсоцполитики упростила покупку билетов для лиц с инвалидностью

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"Укрзализныця" совместно с Минсоцполитики упростила покупку билетов для лиц с инвалидностью

АО "Укрзализныця" (УЗ) совместно с Министерством социальной политики Украины реализовала функцию покупки льготных железнодорожных билетов для лиц с инвалидностью на сайте.

Как сообщила пресс-служба УЗ в понедельник, теперь лицо с инвалидностью или его законный представитель могут пройти онлайн-регистрацию через электронный кабинет на сайте https://ek-cbi.msp.gov.ua/ и подать скан-копии необходимых документов.

Компания отмечает, что ранее лицам с инвалидностью перед покупкой льготного билета необходимо было регистрироваться в Централизованном банке данных по проблемам инвалидности исключительно через орган социальной защиты населения, что требовало личного присутствия человека.

Теги: #укрзализныця #билеты #инвалидность
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