"Укрзализныця" совместно с Минсоцполитики упростила покупку билетов для лиц с инвалидностью

АО "Укрзализныця" (УЗ) совместно с Министерством социальной политики Украины реализовала функцию покупки льготных железнодорожных билетов для лиц с инвалидностью на сайте.

Как сообщила пресс-служба УЗ в понедельник, теперь лицо с инвалидностью или его законный представитель могут пройти онлайн-регистрацию через электронный кабинет на сайте https://ek-cbi.msp.gov.ua/ и подать скан-копии необходимых документов.

Компания отмечает, что ранее лицам с инвалидностью перед покупкой льготного билета необходимо было регистрироваться в Централизованном банке данных по проблемам инвалидности исключительно через орган социальной защиты населения, что требовало личного присутствия человека.