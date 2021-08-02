Глава Минздрава призвал популяризировать вакцинацию от COVID-19 во время мероприятий ко Дню независимости

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко призвал распространять информацию о вакцинации против коронавирусной инфекции во время мероприятий, приуроченных к 30-й годовщине независимости Украины.

"Ми просим во время проведения всех мероприятий, которые будут приурочены празднованию 30-я годовщины независимости Украины, промотировать вакцинальную кампанию", - сказал он на Всеукраинском форуме "Украина 30. Имидж Украины" в понедельник в Киеве.

Министр также призвал всех украинцев как можно скорее сделать прививку против COVID-19, при этом подчеркнув, что вакцинация - это возможность перенести болезнь в легкой форме.

Кроме того, Ляшко призвал организаторов всех уровней как можно больше мероприятий по празднованию Дня независимости проводить на открытом воздухе.