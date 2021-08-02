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12:45 02.08.2021

Англоязычный онлайн-марафон по случаю 30-летия независимости Украины пройдет на ресурсах украинских дипучреждений 24 августа

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Англоязычный онлайн-марафон по случаю 30-летия независимости Украины пройдет на ресурсах украинских дипучреждений 24 августа

На онлайн-ресурсах украинских дипломатических учреждений 24 августа пройдет англоязычный марафон, посвященный Дню независимости Украины, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"24 августа во всех часовых поясах, от Токио до Сан-Франциско, на всех онлайн-ресурсах зарубежных дипломатических учреждений Украины в социальных сетях будет транслироваться англоязычный онлайн-марафон, посвященный украинской независимости. Участие в нем примут много известных личностей, как украинских, так и иностранных. Проект покажет миру современную, инновационную и креативную Украину, которая динамично развивается", - сказал Кулеба на Всеукраинском форуме "Украина 30. Имидж Украины" в Киеве в понедельник.

По словам министра, посольства Украины во всем мире готовят торжественные приемы.

"Мы покажем иностранным гостям современные украинские культурные проекты, угостим их аутентичными украинскими блюдами от ведущих украинских шеф-поваров", - добавил он.

Кулеба отметил, что 23 августа будет запущена масштабная международная промо-кампания Украины на BBC.

"Мы привлекли международное креативное агентство Saatchi & Saatchi и команду украинского видеографа Назара Дороша, которые подготовили классное промо-видео Украины. Оно расскажет многомиллионной аудиториии BBC о стране инноваторов, инженеров, изобретателей, креативных предпринимателей. В сотрудничестве с редакторской компанией BBC мы создаем специальный раздел об Украине, открытой для партнерств, инвестиций и международных проектов", - подчеркнул он.

Промо-кампания на BBC будет длиться до ноября.

Теги: #онлайн #марафон #независимость
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