События

12:35 02.08.2021

В ближайшие дни жара спадет по всей Украине, кроме юго-запада

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В ближайшие дни жара спадет по всей Украине, кроме юго-запада

В ближайшие сутки, 3 августа, в большинстве областей Украины температурный фон снизится: атлантический воздух с запада Европы вытеснит жару на юго-восток Украины, где ожидаются кратковременные дожди с грозами, местами с градом и шквалистым ветром, сообщает Укргидрометцентр.

В южных, восточных, большинстве центральных областей, днем и в Карпатах кратковременные дожди, грозы, днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с; на остальной территории без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 12-17°, днем 23-28° (в Карпатах ночью 8-13°, днем 16-21°); на юге и востоке страны ночью 17-22°, днем 29-34°.

В Киеве во вторник без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 15-17°, днем 25-27°.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 3 августа самая высокая температура была зафиксирована на отметке 36,5 градусов тепла в 2010 году, самая низкая ночью – на отметке 8,9 градусов выше ноля в 1889 году.

В среду, 4 августа, ночью в западных областях, днем на Правобережье местами кратковременные дожди, грозы, днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с; на остальной территории без осадков. Ветер северо-западный с переходом в большинстве областей на юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 12-17°, днем 23-28°, в западных областях 20-25° (в Карпатах ночью 8-13°, днем 17-22°); на юге и востоке страны ночью 16-21°, днем 26-31°.

В Киеве в ночь на среду без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 14-16°, днем 25-27°.

2 августа на 8.00 температура воды была в Черном и Азовском морях 24-28°, возле Одессы 22°, в Днепре в пределах Киева 25°.

Теги: #погода #прогноз
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