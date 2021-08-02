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12:08 02.08.2021

Премия "Национальная легенда Украины" будет учреждена 22 августа - президент

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Премия "Национальная легенда Украины" будет учреждена 22 августа - президент

Президент Украины Владимир Зеленский заявил об учреждении 22 августа новой государственной премии - "Национальная легенда Украины" - за достижения в сфере культуры.

"22 августа будет учреждена новая премия "Национальная легенда" – это новая государственная награда и новая традиция. Украина будет чтить своих гениев и аплодировать им тогда, когда овации им нужны, когда они еще могут их слышать за то, что они приносили славу под сине-желтым флагом", - заявил Зеленский во время Всеукраинского форума "Украина 30".

Президент рассказал, что премия будет вручаться людям, "которых в Украине знают все и благодаря которым все знают про Украину".

"Лобановский, Ступка, Яремчук, АмосовКаденюк, Быков и многиедругие, которые из года в год, приносили Украине славу. Они уходили от нас год и года, так и не услышав о своей славе", - добавил он.

Кроме того, как отметил Зеленский, 22 августа в Украине почтят память тех, благодаря кому украинская государственность сохранилась в 2014 году.

"Это участники боевых действий на Донбассе – наши ветераны, добровольцы, медики, волонтеры, все, кто защищал страну, рискуя своими жизнями, и семьи тех, кто защитил, страну отдав свои жизни", - подытожил Зеленский.

Как сообщалось, Зеленский подписал указ об учреждении нового знака отличия президента "Национальная легенда Украины" 14 июля. Согласно документу, этой наградой будут отмечать граждан за выдающиеся личные заслуги в становлении независимой Украины, укреплении и защите ее государственности, служении украинскому народу. Награды также будут удостоены те, кто внес весомый вклад в развитие национальной экономики, науки, образования, культуры, искусства, спорта, здравоохранения и ведет активную благотворительную и общественную деятельность.

Изображение награды будет утверждено по результатам всеукраинского конкурса, который будет проводиться с 29 июля до 6 августа.

Теги: #национальная_легенда #премия
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