События

11:38 02.08.2021

Во Франции растет число больных COVID-19 в отделениях интенсивной терапии

1 мин читать
Во Франции растет число больных COVID-19 в отделениях интенсивной терапии

Число госпитализированных с заражением COVID-19 больных, в том числе в отделениях интенсивной терапии, продолжало расти в минувшее воскресенье во Франции, сообщает телеканал BFMTV.

По данным национального агентства общественного здравоохранения Sante publique France, за минувшие сутки число госпитализированных больных достигло 7 581 при 7 409 накануне и 6 843 неделю назад.

В отделениях интенсивной терапии, принимающих наиболее тяжелых больных, в воскресенье насчитывалось 1 137 пациентов. За сутки до этого их было 1 099 и 886 неделю назад.

Агентство отмечает, что этот показатель по данным на 7 июля был ниже 1 тыс., а затем начал рост.

Вместе с тем в минувшую субботу в акциях протеста против планов властей Франции в рамках борьбы против COVID-19 ужесточить меры контроля, в частности расширить спектр действия "санитарных паспортов", по данным МВД страны, приняли участие 204 090 человек. В том числе в Париже протестовали 14 250 человек.

Помимо Парижа, манифестации были организованы и в других крупных французских городах: Марселе, Лионе, Ницце, Монпелье.

СМИ Франции также сообщили в понедельник, что число получивших хотя бы первую дозу вакцины превысило в стране 41 млн.

Теги: #франция #коронавирус
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

08:38 02.08.2021
За сутки воскресенья в Украине от коронавируса привили почти 40 тыс. человек

За сутки воскресенья в Украине от коронавируса привили почти 40 тыс. человек

08:26 02.08.2021
В Украине за сутки зафиксировано 265 новых случаев заболевания СOVID-19, выздоровели 176 человек, 4 летальных случая

В Украине за сутки зафиксировано 265 новых случаев заболевания СOVID-19, выздоровели 176 человек, 4 летальных случая

07:58 02.08.2021
Американские законодатели опубликовали доклад с утверждением о происхождении COVID-19 из китайской лаборатории

Американские законодатели опубликовали доклад с утверждением о происхождении COVID-19 из китайской лаборатории

06:07 02.08.2021
Остановить распространение коронавируса внутри Китая пока не удается - данные Госкомздрава КНР

Остановить распространение коронавируса внутри Китая пока не удается - данные Госкомздрава КНР

22:20 01.08.2021
Порядка 600 человек задержали в Берлине в ходе акций против COVID-ограничений

Порядка 600 человек задержали в Берлине в ходе акций против COVID-ограничений

18:50 01.08.2021
В Берлине протестуют против коронавирусных ограничений

В Берлине протестуют против коронавирусных ограничений

10:02 01.08.2021
В Украине за субботу от коронавируса привили почти 70 тыс. человек

В Украине за субботу от коронавируса привили почти 70 тыс. человек

09:42 01.08.2021
Еще 18 случаев заражения COVID-19 подтверждено на Олимпиаде в Токио

Еще 18 случаев заражения COVID-19 подтверждено на Олимпиаде в Токио

09:40 01.08.2021
Число заражений COVID-19 в мире превысило 197,8 млн

Число заражений COVID-19 в мире превысило 197,8 млн

08:13 01.08.2021
В Украине за сутки зафиксировано 484 новых случая заболевания Сovid-19, выздоровел 131 человек, 6 летальных случаев

В Украине за сутки зафиксировано 484 новых случая заболевания Сovid-19, выздоровел 131 человек, 6 летальных случаев

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Украинцы смогут увидеть оригинал Конституции Пилипа Орлика в Софийском соборе с 16 августа - Зеленский

Суд разрешил заочное расследование в отношении Януковича по делу о расстрелах на Майдане

"Укрзализныця" сообщает о задержке ряда поездов

В Украине за сутки зафиксировано 265 новых случаев заболевания СOVID-19, выздоровели 176 человек, 4 летальных случая

Зеленский представит план мероприятий к 30-му Дню независимости Украины на полях форума "Украина 30"

ПОСЛЕДНЕЕ

Украинцы смогут увидеть оригинал Конституции Пилипа Орлика в Софийском соборе с 16 августа - Зеленский

Один длинный уикенд по случаю Дня независимости ожидает украинцев в конце августа

Суд разрешил заочное расследование в отношении Януковича по делу о расстрелах на Майдане

Виноват ураган. На украинско-венгерской границе приостановлена работа ПП "Лужанка – Бурегшурань"

Сводное подразделение ВМС ВСУ прибыло в Румынию для участия в учениях "Дайв-2021"

В Киеве сотрудник УГО избил танцора, напавшего отстранили от исполнения обязанностей

"Укрзализныця" сообщает о задержке ряда поездов

Число заражений COVID-19 в мире превысило 198 млн

ГСЧС Украины продолжает помогать Турции в тушении масштабных лесных пожаров

За минувшие сутки российские наемники 4 раза нарушили режим тишины на Донбассе, без потерь

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА