События

11:32 02.08.2021

Один длинный уикенд по случаю Дня независимости ожидает украинцев в конце августа

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Один длинный уикенд по случаю Дня независимости ожидает украинцев в конце августа

В Украине в конце августа ожидается один длинный уикенд на четыре выходных дня в связи с празднованием Дня независимости.

В 2021 году государственный праздник День независимости Украины (24 августа), приходится на вторник. В связи с этим правительство приняло решение сделать понедельник, 23 августа, также выходным днем. Таким образом в Украине будет уикенд с 21 по 24 августа.

В то же время, рабочий день с понедельника, 23 августа, переносится на субботу, 28 августа.

Теги: #день_независимости #выходные
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