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11:00 02.08.2021

Суд разрешил заочное расследование в отношении Януковича по делу о расстрелах на Майдане

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Суд разрешил заочное расследование в отношении Януковича по делу о расстрелах на Майдане

Печерский районный суд Киева дал разрешение на проведение заочного расследования в отношении экс-президента Украины Виктора Януковича по делу об убийствах протестующих на Майдане в 2014 году, сообщает Офис генпрокурора.

"Печерским районным судом Киева удовлетворено ходатайство следователя ГБР о предоставлении разрешения на осуществление специального досудебного расследования в отношении бывшего президента Украины в уголовном производстве по фактам организации ряда тяжких и особо тяжких насильственных преступлений, в том числе умышленных убийств, совершенных в отношении митингующих в феврале 2014 года в центральной части Киева - на Майдане Независимости и прилегающих улицах", - указывается в сообщении.

В сообщении отмечается, что поскольку бывший президент скрывается от органов следствия и суда на территории РФ, такое решение суда дает право стороне обвинения проводить досудебное расследования в отношении него в его отсутствие (in absentia).

"По данным следствия, бывший глава государства, желая прекратить массовые акции протеста, которые ставили под угрозу его пребывание у власти, используя имеющиеся полномочия президента Украины, действуя в составе организованной группы совместно с председателем СБУ и министром внутренних дел, не позднее 18 февраля 2014 года организовал применение сотрудниками правоохранительных органов без соответствующих оснований и с нарушением норм действующего законодательства специальных средств, военной техники, огнестрельного оружия для силового противодействия и разгона демонстрантов. Такие действия привели к массовым жертвам среди митингующих в центральной части Киева с 18 по 20 февраля 2014 года, в том числе к противоправному причинению смерти 62 лицам", - подчеркивается в сообщении.

Таким образом, как поясняют в Офисе генпрокурора, подозреваемому инкриминируется организация в составе преступной группировки незаконного препятствования проведению митингов, превышение сотрудниками правоохранительных органов власти и служебных полномочий, умышленные убийства и законченные покушения на убийства, причинение умышленных тяжких телесных повреждений, а также организация террористического акта (ч. 3 ст. 28, ст. 340; ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 365; ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 27 п. п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 15 п. п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115; ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 121; ч. 3 ст.258 УК Украины).

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется следователями Государственного бюро расследований.

Теги: #расстрелы #майдан #дело #янукович
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