События

10:04 02.08.2021

В Киеве сотрудник УГО избил танцора, напавшего отстранили от исполнения обязанностей

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В Киеве сотрудник УГО избил танцора, напавшего отстранили от исполнения обязанностей

В Киеве 1 августа танцора шоу-балета "Dorofeeva" избили возле ночного клуба. Нападавший оказался действующим военнослужащим Управления государственной охраны Украины (УГО), сообщает пресс-служба УГО.

"1 августа 2021 года в социальной сети Facebook была распространена информация о факте избиения Евгения, танцовщика шоу-балета "DOROFEEVA", бывшим военнослужащим УГО Украины. Мы тщательно проверили эту информацию и сообщаем, что данное лицо является не бывшим, а действующим военнослужащим УГО Украины. По данному факту руководством Управления назначено служебное расследование, обстоятельства происшествия выясняются", - указывается в сообщении в соцсети Facebook.

На время проведения расследования военнослужащий отстранен от исполнения служебных обязанностей.

В УГО подчеркнули, что предоставят всю необходимую помощь правоохранительным органам и будут содействовать в проведении досудебного расследования.

"Кроме того, Управление окажет необходимую помощь для лечения Евгения", - отмечается в сообщении.

Ранее в соцсетях распространилась информация о том, что танцора избили на выходе из ночного клуба "Лифт". Как сообщила певица Надежда Дорофеева в соцсети Facebook, у него кровоизлияние в мозг, он введен в медикаментозную кому.

 

Теги: #нападение #уго #танцор
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