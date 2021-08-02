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09:47 02.08.2021

"Укрзализныця" сообщает о задержке ряда поездов

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"Укрзализныця" сообщает о задержке ряда поездов

АО "Укрзализныця" (УЗ) сообщает о задержке ряда поездов из-за погодных условий и поломки локомотива в грузовом поезде.

Как сообщила компания на своей Facebook-странице в понедельник, в частности, из-за погодных условий на Западной Украине (обрыв контактной сети) с опоздаем идут такие поезда: №244 Рахов - Киев (задержка - 2 ч. 50 мин.), №44 Ивано-Франковск - Чернигов (2 ч. 50 мин.), №8 Черновцы - Киев (2 ч. 40 мин.), №34 Солотвино - Киев (2 ч. 20 мин.), №11 Львов - Одесса (2 ч. 20 мин.), №50 Трускавец - Киев (1 ч.), №81 Ужгород - Киев (50 мин.), №358 Рахов - Киев (50 мин.), №25 Ужгород - Одесса (40 мин.).

На участке Вольнянск-Славгород из-за поломки локомотива в грузовом поезде задерживаются поезда: №81 Харьков - Новоалексеевка (2 ч. 40 мин.), №9 Киев - Мариуполь (1 ч. 20 мин.).

Кроме того, задерживается из-за неблагоприятных погодных условий в Венгрии беспересадочный вагон Вена - Киев (5 ч. 10 мин.).

Теги: #транспорт #укрзализныця #поезда #задержки
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