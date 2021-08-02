Число заражений COVID-19 в мире превысило 198 млн

Число зарегистрированных заражений коронавирусом COVID-19 в мире на утро понедельника составило 198 млн 291 тыс. 544, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса число жертв связанных с COVID-19 заболеваний достигло 4 млн 224 тыс. 15 человек.

В число стран с более чем 15 млн случаев заражения COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются США, где выявлено суммарно 35 млн 3 тыс. 523 инфицированных COVID-19, а число скончавшихся выросло до 613 тыс. 228.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 31 млн 695 тыс. 958, а общее число умерших от последствий заражения вирусом в стране составило 424 тыс. 773.

На третьей позиции в мире по числу инфицированных находится Бразилия, где за время пандемии зарегистрировано 19 млн 938 тыс. 358 заболевших, умерло 556 тыс. 834 человека.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро понедельника 544,0. В США на 1 млн жителей скончалось 1 тыс. 889 человек, в Индии - 305, Бразилии - 2 тыс. 600.