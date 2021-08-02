ГСЧС Украины продолжает помогать Турции в тушении масштабных лесных пожаров

Авиация Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям продолжает предоставлять помощь Турецкой Республике в ликвидации пожаров на территории страны, сообщает пресс-служба ГСЧС в понедельник утром.

"В течение 1 августа авиацией ГСЧС (два самолета АН-32П) проводились работы по тушению пожаров на территории провинции Анталия Турецкой Республики, во время которых было осуществлено 18 сбросов воды (144 т)", - указано в сообщении.

Как отмечается, всего с начала работ осуществлено 34 сбросы воды (272 т). Информация о ходе ликвидации пожаров обновляется.