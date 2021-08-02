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08:58 02.08.2021

ГСЧС Украины продолжает помогать Турции в тушении масштабных лесных пожаров

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ГСЧС Украины продолжает помогать Турции в тушении масштабных лесных пожаров

Авиация Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям продолжает предоставлять помощь Турецкой Республике в ликвидации пожаров на территории страны, сообщает пресс-служба ГСЧС в понедельник утром.

"В течение 1 августа авиацией ГСЧС (два самолета АН-32П) проводились работы по тушению пожаров на территории провинции Анталия Турецкой Республики, во время которых было осуществлено 18 сбросов воды (144 т)", - указано в сообщении.

Как отмечается, всего с начала работ осуществлено 34 сбросы воды (272 т). Информация о ходе ликвидации пожаров обновляется.

Теги: #пожары #гсчс #турция
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