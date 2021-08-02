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08:38 02.08.2021

За сутки воскресенья в Украине от коронавируса привили почти 40 тыс. человек

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За сутки воскресенья в Украине от коронавируса привили почти 40 тыс. человек

В течение суток 1 августа от коронавируса в Украине привили 38 080 украинцев, при этом первую прививку получили 27 722 человек, полностью завершили иммунизацию – 10 672.

"38 080 человек вакцинировано против COVID-19 за сутки 1 августа 2021. Одну дозу получили 27 722 человек, полностью иммунизированы – 10 672 человека", - сообщает в Телеграм министерство здравоохранения  в понедельник.

Отмечается, что в течение суток работали 207 мобильных бригад, 430 пунктов прививки, 296 центров вакцинации.

"С начала прививочной кампании привито 3 599 169 человек, из них получили одну дозу - 3 599 167 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы - 2 033 616 человек. Всего проведено 5 594 703 прививки", - отметили в Минздраве.

 

Теги: #вакцинация #коронавирус
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