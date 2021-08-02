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08:26 02.08.2021

В Украине за сутки зафиксировано 265 новых случаев заболевания СOVID-19, выздоровели 176 человек, 4 летальных случая

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В Украине за сутки зафиксировано 265 новых случаев заболевания СOVID-19, выздоровели 176 человек, 4 летальных случая

В Украине по состоянию на утро понедельника зафиксировано 265 новых случаев заболевания Covid-19, выздоровели 176 человек, 4 летальных случая, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

"За сутки 1 августа 2021 в Украине зафиксировано 265 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей -11, медработников -1). Также за минувшие сутки: госпитализированы - 385 человека, летальных случаев – 4, выздоровели - 176 человек", – сообщил Минздрав Украины на канале в Telegram.

Днем ранее, 1 августа сообщалось о 484 новых подтвержденных случая COVID-19, 31 июля за сутки зафиксировано 916 новых случаев заболевания Сovid-19, 30 июля сообщалось о 962 новых случаях инфицирования коронавирусом, 29 июля за сутки зафиксировано 846 новых случаев заболевания Covid-19, 28 июля сообщалось о 717 новых подтвержденных случаях болезни, 27 июля за сутки зафиксирован 681 новых случай заболевания Covid-19. 26 июля сообщалось о 213 новых случаях заболевания Covid-19, 25 июля за сутки зафиксировано 286 новых случаев заболевания Covid-19, 24 июля, было зафиксировано 745 новых случев заболевания за сутки, 23 июля – 763 новых случая, 22 июля сообщалось о 726 новых случаях инфицирования коронавирусом.

Всего за период пандемии в Украине заболело 2 253 534 человека, выздоровели 2 187 170 человек, летальных случаев - 52 955.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (62), Одесской (30), Тернопольской (30), Винницкой (21) и Харьковской (17) областях.

 

Теги: #статистика #коронавирус
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