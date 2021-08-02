Американские законодатели опубликовали доклад с утверждением о происхождении COVID-19 из китайской лаборатории

Главный республиканец Комитета по международным делам Палаты представителей Мак Маккол представил в понедельник доклад с утверждениями о наличии доказательств того, что коронавирус COVID-19 "просочился" из лаборатории Уханьского института вирусологии.

Он стал результатом расследования, проведенного республиканцами-законодателями. "Теперь мы считаем, что пришло время полностью отказаться от того, что источником вируса стал рынок морепродуктов", - говорится в докладе.

"Мы также считаем, что преобладание доказательств свидетельствует, что вирус действительно "просочился" из уханьского института, и это произошло где-то до 12 сентября 2019 года", - подчеркивается в докладе.

Как отмечается в документе, есть "достаточные доказательства" того, что ученые лаборатории китайского института при содействии американских экспертов и государственных фондов Китая и США работали над модификацией коронавирусов, и эти работы могли быть секретными.

Китай отрицает утечку генетически модифицированного коронавируса с объекта в Ухане. Эксперты Всемирной организации здравоохранения после инспекции уханьской лаборатории также пришли к выводу, что такая утечка крайне маловероятна.