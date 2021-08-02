За минувшие сутки российские наемники 4 раза нарушили режим тишины на Донбассе, без потерь

За прошедшие сутки, 1 августа, российские наемники на Донбассе 4 раза нарушили режим тишины, без потерь. С начала текущих суток понедельника нарушений режима прекращения огня не зафиксировано, сообщили в пресс-центре штаба ООС.

В частности, возле Авдеевки противник обстреливал украинские позиции из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В направлении Катериновки оккупанты открывали огонь из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия. Недалеко от н.п. Попасна враг вел огонь из подствольных гранатометов и стрелкового оружия.

Кроме того, на Луганщине был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

Боевых потерь в результате вражеского огня среди украинских военных нет.

"С начала текущих суток, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано", - сказано в сводке.