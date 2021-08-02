События

07:07 02.08.2021

В связи с непогодой обесточены 529 населенных пункта в 7 областях Украины

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Вследствие непогоды без электроэнергии остались 529 населенных пункта в 7 областях Украины, сообщили в пресс-службе ГСЧС.

"По состоянию на 7:00 2 августа в результате осложнения погодных условий (дождь, гроза) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточены 529 населенных пункта в 7 областях", - говорится в сообщении.

В частности, без электроснабжения остались Львовская - 298, Закарпатская - 90, Ивано-Франковская - 57, Тернопольская - 44, Черновицкая - 16, Черниговская - 14 и Житомирская - 10.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Также отмечается, что на территории отдельных областей в результате осложнения погодных условий (порывы ветра, дождь) погибли 2 человека, частично повреждены кровли 2 жилых домов, повалены 42 дерева. Поваленные деревья разрезано и убрано.

Теги: #непогода_кабмин #гсчсч #обесточивание
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