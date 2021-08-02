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06:07 02.08.2021

Остановить распространение коронавируса внутри Китая пока не удается - данные Госкомздрава КНР

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Остановить распространение коронавируса внутри Китая пока не удается - данные Госкомздрава КНР

За минувшее воскресенье число новых случаев заражения COVID-19 внутри Китая, несмотря на меры властей, выросло на 55, сообщил в понедельник Госкомитет здравоохранения КНР.

По его информации, в субботу было выявлено 53 таких случаев.

Всего за воскресенье число инфицированных в Китае выросло на 98 человек, 43 из них прибыли из-за рубежа.

Заразившиеся внутри страны зафиксированы в провинциях Цзянсу, Хунань, Хубэй, Шаньдун, Хэнань, Хайнань, Юньнань и в Пекине. Рост числа случаев заболевания эксперты связывают с распространением штамма "Дельта".

Административный центр Цзянсу город Нанкин стал вторым после города Жуйли (провинция Юньнань) источником распространения инфекции внутри страны. Если в Жуйли вирус просочился в июле из соседней Мьянмы в результате активного приграничного обмена, то в Нанкине источником его распространения стали рабочие городского аэропорта, которые занимались уборкой авиалайнеров, прибывших из-за рубежа.

Власти Нанкина с населением более 9,3 млн, поместили в режим изоляции сотни тысяч человек.

Теги: #коронавирус #китай #ситуация
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