В Киеве появилась еще одна совместная улица для автомобилей и велосипедов
Очередная улица с общим движением автомобильного транспорта и велосипедов и разрешенной скоростью движения в 20 км/ч появилась в Киеве, указано на странице Фейсбук Киевского городской государственной администрации, со ссылкой на слова заместителя председателя КГГА Александра Густелева.
"На улице Паторжинского в Шевченковском районе устроили совместное движение для транспорта и велосипедов… Улица соединит велополосу на улице Рейтарской и велодорожку на Прорезной", - говорится в сообщении.
Также указывается, что в ближайшее время общее движение будет введено еще на одной столичной улице - Неманской в Печерском районе.
Утверждается, что первым подобным местом в столице стала Ботаническая площадь.
В сообщении подчеркивается, что инспекторы по парковке ежедневно контролируют соблюдение правил, а при существенном препятствование движению транспорта или пешеходов - эвакуируют автомобили на штрафплощадку.