В Киеве появилась еще одна совместная улица для автомобилей и велосипедов

Очередная улица с общим движением автомобильного транспорта и велосипедов и разрешенной скоростью движения в 20 км/ч появилась в Киеве, указано на странице Фейсбук Киевского городской государственной администрации, со ссылкой на слова заместителя председателя КГГА Александра Густелева.

"На улице Паторжинского в Шевченковском районе устроили совместное движение для транспорта и велосипедов… Улица соединит велополосу на улице Рейтарской и велодорожку на Прорезной", - говорится в сообщении.

Также указывается, что в ближайшее время общее движение будет введено еще на одной столичной улице - Неманской в Печерском районе.

Утверждается, что первым подобным местом в столице стала Ботаническая площадь.

В сообщении подчеркивается, что инспекторы по парковке ежедневно контролируют соблюдение правил, а при существенном препятствование движению транспорта или пешеходов - эвакуируют автомобили на штрафплощадку.