События

03:20 02.08.2021

В Харькове двое полицейских попали в больницу вследствие избиения психически нестабильным горожанином

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В Харькове двое полицейских попали в больницу вследствие избиения психически нестабильным горожанином

В Московском районе Харькова пострадали двое сотрудников патрульной полиции в результате избиения мужчиной, который страдает психическими расстройствами, сообщает пресс-служба Национальной полиции в Харьковской области в субботу.

"31 июля около 15:15 в полицию поступил вызов о том, что на крыше частного дома по улице Ушакова сидит человек и ведет себя неадекватно. На место происшествия прибыли сотрудники патрульной полиции. При попытке приблизиться к мужчине, последний начал сопротивляться и бросаться на стражей порядка с металлической палкой", - указано в сообщении.

Как отмечается, двое полицейских получили травмы.

Указано, что злоумышленника задержали. Им оказался 39-летний харьковчанин, который страдает психическими расстройствами. Его госпитализировали в медицинское учреждение.

Открыто уголовное дело по ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) УК Украины.

Теги: #избиение #полицейские #харьков
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