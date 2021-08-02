Два человека погибли во Львове из-за падения дерева во время урагана

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В результате падения дерева в одном из парков Львова во время сильного ветра погибли мужчина и женщина, сообщает пресс-служба Львовского городского совета.

"По оперативной информации, во время урагана в Стрыйском парке упало дерево на двух человек. От полученных травм мужчина и женщина погибли на месте. Обстоятельства происшествия выясняют", - указано в сообщении.

Отмечается, что мужчине было 20 лет, а девушке - 18 лет, в момент падения дерева они сидели на скамейке.